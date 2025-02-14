98,9% казахстанцев обеспечены питьевой водой

Более трёх тысяч километров сетей водоснабжения проложили и реконструировали в Казахстане в прошлом году. Об этом сообщили в Министерстве водных ресурсов и ирригации. По итогам 2024 года почти 99 % казахстанцев имеют доступ к чистой питьевой воде, передаёт корреспондент «24KZ».

Всего в прошлом году качественной питьевой водой обеспечили 99,4% городских жителей и 99,8% сельских. Для сравнения: доступ к воде в 2022 году получили 96,5% казахстанцев, а в 2023 году — 97,8%. На сегодняшний день водой обеспечены 98,9% казахстанцев. Теперь стоит задача — достичь 100-процентного показателя.

Показатели и вправду внушительные. Однако есть моменты, на которые стоит обратить внимание, например, нецелевое использование воды.

Сергей Пономарёв, депутат Мажилиса Парламента РК:

- Питьевую воду мы расходуем крайне нерационально. Вы знаете, иностранцы, которые приезжают к нам из Европы, просто в обморок падают, за сердце хватаются. Особенно израильтяне, где 100% даже сточных вод используется. У нас пока только 3% канализационных вод применяются повторно. В промышленности мы используем лишь 30% воды повторно. А во многих странах это немыслимо. Когда они видят, что мы моем машины нашей чистейшей питьевой водой, они просто говорят: «Да что вы за люди такие? Как вы относитесь к этой воде?» Поэтому нам эти подходы необходимо срочно пересмотреть.

В 49 НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТАХ КАЗАХСТАНА УЛУЧШИЛОСЬ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

В прошлом году в шести регионах страны были пересмотрены принципы тарификации питьевой воды для физических лиц. Введены социальные нормы потребления, выстроенные по простой схеме: чем больше тратишь, тем больше платишь.

Введённые нормы позволили сэкономить свыше 1,5 млн кубических метров воды в месяц. А это, в свою очередь, немаленькие цифры...

В прошлом году в шести регионах Казахстана завершили восемь проектов по реконструкции и строительству групповых водопроводов. Среди них: Акмолинская, Алматинская, Кызылординская, Северо-Казахстанская, Мангистауская и область Ұлытау.

Отметим, что проекты позволили улучшить водоснабжение в 49 населённых пунктах, где проживают 208 тысяч человек. В целом на реконструкцию водопроводных сетей страны направили 218 млрд тенге. Всё это делается в рамках поручения Главы государства.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:

- Наша прямая обязанность — обеспечить доступ населения к питьевой воде и принять исчерпывающие меры по её сохранению для будущих поколений.

108 СЁЛ В ЗКО ОБЕСПЕЧАТ КАЧЕСТВЕННОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ

Чистой питьевой водой до конца этого года обеспечат 108 сёл Западно-Казахстанской области. К централизованному водоснабжению подключат дома жителей девяти населённых пунктов. А в небольших посёлках появятся модульные станции.

Алмагуль Кулмурзина, жительница с. Барбастау:

- Вода теперь у нас в доме — горячая и холодная. Все удобства есть. Очень рады. Раньше брали воду из колодца.

Жанаргуль Хусаинова, заместитель акима Подстёпновского сельского округа:

- До этого население, конечно, у кого были возможности, подводило колодцы. Сейчас у каждого есть возможность провести питьевую воду в дом. Сбоев, надеюсь, не будет. Когда были колодцы, во время отключения электроэнергии возникали перебои с водой, что доставляло неудобства.

В 2025 ГОДУ В КАЗАХСТАНЕ ПРОЛОЖАТ БОЛЬШЕ ДВУХ ТЫС. КИЛОМЕТРОВ ВОДОПРОВОДОВ

Сейчас в девяти областях Казахстана реализуются 23 проекта по строительству и реконструкции групповых водопроводов. В планах проложить более 2100 километров сетей. Это означает, что доступ к качественной питьевой воде получат 420 населённых пунктов. То есть 100% казахстанцев теперь будут пить чистую воду.

42 НОВЫХ ВОДОХРАНИЛИЩА ПОСТРОЯТ В КАЗАХСТАНЕ К 2030 ГОДУ

А что касается водохранилищ, то уже через пять лет в стране построят 42 новых объекта. Их общий объём составит 2,6 млрд кубометров. Это позволит увеличить запас поверхностных вод.

Булан Турлыбеков, руководитель Управления развития групповых водопроводов Комитета водного хозяйства МВРИ РК:

- Полномасштабная модернизация водохозяйственной инфраструктуры, внедрение передовых водосберегающих технологий, цифровизация учёта воды и развитие культуры её экономии среди населения и предприятий позволят обеспечить качественным водоснабжением всё население Казахстана.



Автор: Камила Алтынбек.