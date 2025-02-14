Алматинские энергетики обслуживают 4 млн потребителей

Добиться стабильной и бесперебойной поставки электроэнергии — такую задачу поставили перед собой алматинские энергетики в этом году, передаёт корреспондент «24KZ».

«Алатау Жарық Компаниясы» — крупнейшее предприятие, которое входит в холдинг «Самрук Энерго», сегодня обслуживает абонентов в Алматы и Алматинской области.

Отметим, на этой территории проживает по меньшей мере пятая часть населения Казахстана. Руководство компании стремится не только внедрять современные технологии в производственный процесс, но и улучшать условия труда сотрудников.

В последние годы население Алматинской агломерации стремительно увеличивается. Возводятся новые индустриальные объекты и жилые массивы. Количество потребляемой электроэнергии также постоянно растет. Главная задача энергетиков сегодня — стабильные поставки всем абонентам. Дежурный электромонтер Надежда Шаталова — старейший сотрудник компании «Алатау Жарық». Она работает здесь с 1995 года. О себе говорит скромно, но о профессии — с особой гордостью.

Надежда Шаталова, дежурный электромонтер подстанции:

- В каждой работе есть свои сложности. Я очень люблю свою профессию. Если бы я не любила свою профессию, наверное, я бы 30 лет не отдала бы ей.

«Алатау Жарық Компаниясы» считается крупнейшей в Казахстане. Десятки тысяч километров линий электропередачи, сотни трансформаторных подстанций и других инфраструктурных объектов. От их безаварийной работы зависит экономическая стабильность региона с населением 4 миллиона человек. В компании наравне с мужчинами трудятся и женщины. Айгерим Альжанова контролирует все подстанции Алматы.

Айгерим Альжанова, заместитель начальника управления подстанций:

- Я работаю в энергетическом секторе уже 15 лет. У нас в обществе существует стереотип, что энергетик — это сугубо мужская профессия. Но это не так. Женщин у нас много, и самое главное — это взаимопонимание в коллективе.

Работа электроэнергетика связана с высоким риском. Проверка оборудования, устройств релейной защиты на подстанциях требует жесткого соблюдения норм безопасности. Кроме того, необходимо строго соблюдать регламент при оперативных переключениях или при ликвидации аварийных ситуаций. Поэтому главный приоритет руководства компании «Алатау Жарық» — улучшение условий труда своих сотрудников.

Авторы: Григорий Беденко, Кенже Амраев.