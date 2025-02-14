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Канат Бозумбаев обсудил с госорганами и бизнесом развитие города Алатау

  • 14.02.2025, 22:45
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Канат Бозумбаев провел заседание Проектного офиса по вопросам развития Алатау, передаёт «24KZ».

Заместитель премьер-министра встретился с представителями бизнеса и проектных институтов, а также заслушал предложения по внесению изменений в генеральный план города. Сейчас в Алатау разрабатывается 11 проектов в сферах туризма, логистики, промышленности, образования и бизнеса.

На встрече обсудили и жилищный вопрос. Было предложено увеличить лимит ипотечного кредитования для специалистов города Алатау.

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