Фестиваль рабочих профессий проходит в Астане

Более 30 тысяч человек посетили фестиваль рабочих профессий за четыре дня.

На территории международного выставочного центра EXPO они познакомились с особенностями технических специальностей. Симуляторы, квизы, макеты позволили будущим профессионалам в полной мере представить особенности каждой профессии, передаёт корреспондент «24KZ».

Этот фестиваль рабочих профессий стал местом встречи и общения для студентов, работодателей и представителей учебных заведений, где готовят технических специалистов. Уникальный формат позволил гостям окунуться в особенности различных профессий.

Алишер Ашимов, корреспондент:

- Здесь можно увидеть новейшие технические разработки, которые используются в промышленности и других отраслях экономики. Это поможет студентам и учащимся понять, как сегодня работают предприятия, какие навыки и умения ценятся работодателями. Например, на этой площадке для будущих строителей созданы все условия, где они могут получить практические навыки — от создания проектов до возведения стен и укладки фундаментов.

Здесь представлены 40 интерактивных выставочных зон, где можно ознакомиться с разными специальностями. Особое внимание — цифровизации, так как она открывает перед нами огромные возможности для улучшения образовательного процесса, делая его более доступным, эффективным и интересным для студентов.

Например, этот тренажёр экскаватора разработали отечественные IT-специалисты. Это не просто игровые программы, а полноценные учебные комплексы, позволяющие студентам получить все необходимые знания и навыки для работы с реальной техникой, — говорит автор проекта.

Нурсултан Ерполатов, автор проекта:

- Мы представили на фестивале симуляторы экскаватора, погрузчика и буровой техники. На них студенты не только осваивают азы управления и вождения с помощью бортового компьютера, но и получают возможность отработать навыки, необходимые для обеспечения безопасности на производстве. Именно безопасность является ключевым аспектом в работе с подобной техникой.

Молодёжь проявляет большой интерес к возможности попробовать себя в роли механизатора и познакомиться с современными технологиями, говорят организаторы.

По прогнозам международных экспертов, к 2030 году технические специальности, связанные с цифровыми решениями, могут претерпеть трансформацию во всём мире. Поэтому уже сейчас в стране колледжи укрепляют партнёрство с зарубежными коллегами.

Айнур Мукажанова, директор колледжа:

- Стараемся войти в пул лучших колледжей республики. Мы сейчас проходим международную аккредитацию. У нас есть меморандум со Швейцарией и Германией. Наши преподаватели проходили обучение, внесли методику обучения наших студентов. Наши студенты также проходят международную практику.

Санжар Татибеков, руководитель НОА «Talap» при Министерстве просвещения РК:

- Самая главная задача — показать населению возможности системы технического образования, кооперацию с бизнесом и показать престиж рабочих квалификаций. Мы хотим показать существующие, трансформирующие профессии и профессии будущего. Все отрасли нуждаются в кадрах.

Фестиваль посетили 30 тысяч человек за четыре дня. Последний день — завтра.

Авторы: Алишер Ашимов, Арман Акшабаев, Аян Сарсенбаев.