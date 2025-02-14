Закон о госзакупках расширил возможности малого и среднего бизнеса

Закон о государственных закупках, который вступил в силу с января этого года, расширил возможности малого и среднего бизнеса в регионах, рассказал вице-министр финансов Даурен Кенбеил на встрече с алматинскими предпринимателями, передаёт «24KZ».

Одним из нововведений стало максимальное сокращение сроков проведения процедуры госзакупок. Это стало возможным благодаря внедрению новых информационных технологий. Речь идет о рейтинговой балльной системе. В результате сроки рассмотрения заявок сократились с 60 до 10 дней. Во многих регионах страны — и вовсе до пяти дней.

По словам вице-министра финансов, главное, что среди подрядчиков, выигравших конкурс в регионах, стало больше местных компаний.

Даурен Кенбеил, вице-министр финансов РК:

- Мы уже видим определенные результаты. На 14 февраля текущего года, по сравнению с прошлым годом, объем заключенных договоров вырос в несколько раз. Если в прошлом году на 14 февраля было заключено договоров на 350 миллиардов тенге, то на 14 февраля текущего года уже заключено на 1,3 триллион тенге договоров. Это говорит о том, что процедуры упрощены, договора заключаются быстрее, проще через информационные системы.