Плесень, холод и сырость: новосёлы Атбасара жалуются на плохие условия в новом жилье

Качеством строительства социального жилья недовольны жители Атбасара в Акмолинской области. Там в прошлом году люди, пострадавшие от паводков, получили новые квартиры в 45-квартирном доме.

По словам новосёлов, проблемы начались, как только они заселились. Стены в квартирах покрылись плесенью, а в доме было очень холодно, передаёт корреспондент «24KZ».

45 жителей Атбасара, пострадавшие в прошлом году от паводков, получили ключи от нового жилья в ноябре прошлого года. После того как они увидели состояние квартир, радость сменилась негодованием. Здесь они обнаружили множество недоделок на полу и стенах.

Ермек Кошебаев, житель г. Атбасара:

- Под линолеумом стяжка мокрая была. Подоконники продувает, подоконники все влажные были на тот момент. Сейчас, как вы видите, везде плесень у нас. Сейчас дышать нечем. Циркуляции тепла нет в доме. С улицы идёт тепло, а в доме нет. Из-за отсутствия тепла у нас появляется плесень, сырость, и полы холодные, и с потолков идёт конденсат.

Аслан Абуталипов, корреспондент:

- Состояние новых квартир оставляет желать лучшего: плесень на стенах, трещины на окнах, а в батареях почти нет тепла. Поэтому дом остаётся заселённым только на четверть.

Среди тех, кто всё же рискнул заселиться в новый дом, Айткали Темирбеков. Своими силами мужчина отремонтировал квартиру. Но это не улучшило состояние жилья. Теперь, из-за холода и сырости, он переживает за здоровье своей семьи.

Айткали Темирбеков, житель г. Атбасара:

- Стены сырые. Я вот пробовал, покупал по новой смеси, замазывал, закрашивал, забеливал. Но вот всё равно вся вот плесень вылезает. На стенах трещины идут. Вот эти вот стёкла полопались. Просто вот стояли и полопались.

На строительство дома было затрачено свыше 700 миллионов тенге. Он был возведён за год и находится на двухгодичной гарантии. Поэтому подрядная организация будет устранять все дефекты. Члены специальной комиссии уже обошли все квартиры, зафиксировали все недочёты и подготовили нужные документы.

Кенеш Алимжанов, аким Атбасарского района:

- Совместно с подрядной организацией будем в максимально короткие сроки решать вопрос, чтобы люди жили в хороших условиях. На сегодняшний день действительно имеются проблемы. Основная наша задача — устранить те недостатки, которые на сегодняшний день имеются. В целом, рабочая группа будет работать ежедневно.

Подрядная организация уже приступила к устранению недочётов. А тепловики ремонтируют неисправности в системе отопления нового дома.

Авторы: Аслан Абуталипов, Евгений Шинкаренко.