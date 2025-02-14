Число очередников на жильё из госфонда сокращается в Усть-Каменогорске

Ключи от 20 квартир в новостройках Усть-Каменогорска получили многодетные семьи и люди с инвалидностью, передаёт «24KZ».

Мать троих детей Дария Конырбаева 18 лет стояла в очереди на жильё. Сегодня, 14 февраля, она получила квартиру площадью 80 квадратных метров. Сейчас в областном центре строят 10 многоэтажек, часть квартир в них акимат выкупит у застройщиков для очередников. Всего в городе больше 11 тысяч горожан претендуют на квартиры из государственного фонда.

Дария Конырбаева, жительница г. Усть-Каменогорска:

- Это очень приятно, волнительно. Я получается 18 лет ждала своей очереди, ещё моя мама стояла в очереди. Детей в данный момент трое. В положении сейчас будет 2-комнатная.