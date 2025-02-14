Меморандум о правовой защите трудящихся подписали в Костанайской области

Защиту трудовых прав работников усиливают в Костанайской области, передаёт «24KZ».

Представители государственных органов, неправительственных организаций и юридического сообщества в рамках проекта «Закон и порядок» подписали меморандумы. В случае возникновения трудовых споров они окажут правовую помощь работнику, независимо от формы собственности предприятия. А за последний год в регионе зарегистрировали 1300 нарушений.

Алия Аманжулова, руководитель Департамента юстиции Костанайской области:

- Это всевозможные юридические консультации, направление запросов, жалоб, исковых заявлений. Оказание всесторонней поддержки по регистрации юридических лиц, по регистрации недвижимого имущества. Также в целях снижения долговой нагрузки — оказание помощи по трудоустройству должников, а также оказание правовой помощи в сфере охраны прав интеллектуальной собственности.