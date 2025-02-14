Влияние искусственного интеллекта на медиасферу Казахстана

Использование технологий искусственного интеллекта в массмедиа должно регулироваться законом. Об этом заявила депутат Сената Парламента Бибигуль Жексенбай на встрече с представителями ведущих СМИ Казахстана, передаёт «24KZ».

По мнению сенатора, нейронные сети существенно облегчают работу журналистов, а также поиск необходимой информации. Однако при этом существует риск непреднамеренного распространения фейков, – считает депутат.

Бибигуль Жексенбай, депутат Сената Парламента РК:

- Конечно, в первую очередь необходимо соблюдать закон. Это требование времени. Новые технологии открывают новые возможности и новые угрозы. Думаю, что мы вместе будем работать в этом направлении.