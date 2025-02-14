Как готовятся к паводковому периоду в столице

В Астане продолжается подготовка к сезону паводков, передаёт «24KZ».

Коммунальные службы вывезли из столицы более 5 миллионов кубометров снега и очистили десятки километров водоотводных сетей. Сотрудники ДЧС города проверили 18 паводкоопасных участков и дали рекомендации по устранению рисков акимам районов.

Сформирована группировка сил гражданской защиты для реагирования на чрезвычайные ситуации. Проведена инспекция Астанинского водохранилища и водопропускных сооружений.

Мадияр Мырзагельдиев, заместитель начальника ДЧС г. Астаны:

- На сегодняшний день силами акимата города Астаны проводятся мероприятия, потенциальной угрозы городу нет. Противопаводковые мероприятия проводятся, столица готова, как я только что озвучил, у нас 581 человек личного состава и 506 единиц техники на сегодняшний день в готовности.