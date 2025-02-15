Землетрясение произошло в Восточном Казахстане

Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСНиИ» МЧС РК 15 февраля в 06:48 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр подземных толчков располагался на территории Российской Федерации, в 1225 километрах к северо-востоку от Алматы.

По информации КНЦД, координаты эпицентра: 50.00 градуса северной широты, 87.62 градуса восточной долготы. Магнитуда Mw=5.7. Энергетический класс К=13.7. Глубина h=10км. Землетрясение ощущалось в г. Усть-Каменогорске – 2 балла.

Расчетная интенсивность (в баллах) на территории Восточного Казахстана составила: с. Катон-Карагай – 3.0, с. Маркаколь – 3.0, с. Улькен-Нарын – 3.0, г. Алтай (Зыряновск) – 3.0, с. Буран – 3.0, г. Риддер (Лениногорск) – 2.0, г. Зайсан – 3.0, с. Куршим (Курчум) – 3.0, с. Самарское – 3.0, с. Кокпекти – 2.0, с. Аксуат – 2.0, с. Калбатау – 2.0, с. Бородулиха – 2.0, г. Семей – 2.0, п. Жоламан – 2.0, с. Маканчи – 2.0, с. Урджар – 2.0, г. Аягоз – 2.0, с. Бескарагай – 2.0, с. Карааул – 2.0.

Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.