В этом году окраины Риддера подключат к центральному водоснабжению. Коммуникации проложат в те районы города, где воды не было, и один уличный водопроводный гидрант обслуживал сотни домов, передаёт корреспондент «24KZ».

Риддер — город контрастов. Вот центр с историческими зданиями и расчищенными проспектами, а это окраины — частный сектор. В пригородных посёлках проживают больше двух тысяч риддерцев, здесь лучше, чем в других местах, знают, как беречь воду.

Зинаида Гундаева, жительница г. Риддера:

- Воды нет, сейчас вот снег, сейчас вот февраль, снег тает, может появится в колодце вода, появиться она может и то мутная. Таять начнёт, и власти сделали воду за линией там, а сюда говорят, что тянуть не будут.

В районе Гавань, как и 70 лет назад, людей выручают уличные колонки — одна такая на 50–70 домов.

Вячеслав Ветлугин, корреспондент:

- Вот такими колонками вынуждены пользоваться жители отдалённых микрорайонов города Риддера, другой альтернативы набрать питьевую воду здесь пока нет. Сети центрального водоснабжения сюда не подтянули. Ну и, конечно же, мы сами видим, как нерационально используются водные ресурсы.

Вода из старых гидрантов льётся круглосуточно. Столь непозволительную сегодня расточительность местные власти всё же готовы пресечь. В этом году в микрорайоне Гавань и пригородном селе Бутаково запустят центральные водопроводы.

Каныбек Толеухан, заместитель акима г. Риддера:

- В селе Бутаково мы все строительно-монтажные работы полностью завершили, на сегодняшний день проводятся пуско-наладочные работы. Там порядка 180 домов потребителей.

В масштабах региона планы местных властей амбициознее. В этом году на востоке все районы обеспечат централизованным водоснабжением.

Рауан Турусбек, заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ ВКО:

- В текущем году у нас осталось 4 водопровода, имеется в виду, где необходимо именно строительство, где вот на сегодняшний день используют индивидуальные свои колодцы в жилых домах. В текущем году для этих проектов финансирование поддержано, в данном направлении работу ведем.

В 2025 году в водопроводные проекты области инвестируют больше 8 миллиардов тенге. Строительно-монтажные работы развернут на самых сложных участках в горной местности.