Память воинов-интернационалистов почтили в Туркестане

Память воинов-интернационалистов почтили в парке Победы в Туркестане, сообщает «24KZ». Мероприятие «Ерлікке тағзым» приурочено к 36-летию со дня вывода советских войск из Афганистана.

Ветераны вспоминали погибших товарищей и рассказывали истории о сражениях. А в библиотеке «Фараб» шёл показ документального фильма, посвящённого этой битве.

В Афганской войне участвовали 22 тысячи казахстанских солдат. Погибли 947 человек, 19 – пропали без вести.

Турганбек Бегимов, председатель Совета ветеранов и инвалидов войны в Афганистане:

- Последствия войны до сих пор в памяти каждого её участника. Наши деды, отцы и матери отправляли своих ещё совсем юных детей на войну. Солдатам было всего по 18-20 лет. Многие погибли. У нас мир и мы должны его сохранить.