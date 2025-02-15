Хореограф с инвалидностью по слуху обучает детей танцам в Петропавловске

В Петропавловске хореограф с инвалидностью по слуху учит дошколят танцевать, сообщает «24KZ». Зарина Накенова помогает детям раскрывать свой потенциал через ритм и движение. Сама учитель танцев слышит музыку благодаря слуховому аппарату. Девушка ежедневно доказывает, что преград для творчества не существует.

Зарина с детства грезила танцами и музыкой. Девушку с инвалидностью по слуху отговаривали связывать жизнь с хореографией. Но мечту она не предала. Получила высшее образование и решила обучать танцевальному искусству малышей. Зарина убеждена, что все преграды только в мыслях, а язык танца понятен каждому, вне зависимости от физических возможностей.

Зарина Накенова, хореограф:

- Счастье – работать с детьми. Они меня приняли такой, какая я есть. Но они понимают, что я не как все, понимают, что маленькие минусы у меня, что Зарина Жомартовна не так говорит, может, она не так услышала. Дети это чувствуют.

В Петропавловске Зарина Накенова – единственный хореограф с нарушением слуха, которая занимается с детьми. Воспитатели детского сада отмечают, как искренне радуются малыши приходу учителя танцев и любят занятия с ней.

Айгуль Ахметова, заведующая детским садом:

- Она коммуникабельная, быстро влилась в коллектив, она требовательна к себе и к другим. Чуткая, очень внимательная, добросовестная. Она выходит, допустим, на улицу. Детки выбегают. И она только распростёрла руки, они сразу бегут к ней. В нашем детском саду четыре сотрудника с инвалидностью. Одна – помощник воспитателя, работает уже давно. А с 2022 года были приняты трое.

Зарина Накенова не только обучает детей танцам, но и воспитывает в них чувство красоты, ритма и стремление преодолевать любые трудности. Сейчас малыши разучивают номера к выступлению на весенний праздник 8 Марта.

Авторы: Наталья Волкова, Куаныш Казбеков.