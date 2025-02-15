Министр обороны поощрил солдата 10-дневным отпуском

Министр обороны Руслан Жаксылыков посетил модернизированный тренажёрный комплекс для подготовки пилотов истребителей на авиабазе имени Нуркена Абдирова в Карагандинской области, сообщает «24KZ».

Также в ходе поездки глава ведомства ознакомился с работой батальона связи и бригады противовоздушной обороны. Министр провёл встречу с преподавателями специализированной школы «Жас улан» имени Талгата Бегельдинова и возложил цветы на Аллее славы в войсковой части.

Почтив память карагандинцев, героически павших на полях сражений Великой Отечественной войны, министр обороны напомнил, что празднование 80-летнего юбилея Победы – одно из важнейших мероприятий в государственной повестке в 2025 году.

А одного из срочников Руслан Жаксылыков наградил 10-дневным отпуском домой. Такое поощрение рядовой Шахман Муратов получил за чёткое знание воинских уставов, которое он продемонстрировал главе ведомства.

Махсут Гусейнов, командующий войсками РгК «Астана»:

- Министр обороны при посещении воинских частей Карагандинского гарнизона обратил особое внимание на состояние социально-бытовых условий военнослужащих, а также боевой готовности. Вместе с тем в ходе посещения Республиканской военной школы дал поручение по развитию инфраструктуры и материально-технической базы для качественной подготовки будущих специалистов.