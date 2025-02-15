160 тысяч га вернут в госсобственность в Актюбинской области

160 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель вернут в собственность государства в этом году в Актюбинской области, сообщает «24KZ».

Благодаря этому аграрии смогут расширить угодья. С ростом поголовья скота в Алгинском, Мартукском районах и в пригороде Актобе не хватает 97 тысяч гектаров пастбищ.

В прошлом году фермерам через конкурс передали 406 тысяч гектаров земли.

Адильбек Кабидуллин, руководитель отдела Управления земельных отношений:

- Все участки, которые будут переданы в земли запаса, в дальнейшем при необходимости будут переданы для расширения населённого пункта. Дефицит пастбищ в населённых пунктах закроется. Но с учётом того, что поголовье скота растёт, возможно, этот вопрос будет актуальным.