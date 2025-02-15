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Ставку НДС обсудили бизнесмены Костаная с представителями Правительства

  • 15.02.2025, 14:01
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Изменение ставки НДС обсудили предприниматели Костанайской области с представителями Правительства, передает «24KZ» со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Вице-министр финансов Ержан Биржанов провёл встречу с бизнес-сообществом региона, в ходе которой обсудил налоговую реформу. Ключевым вопросом стала ставка НДС. По мнению бизнесменов, необходим дифференцированный подход к налогообложению в строительной сфере как для застройщиков, так и для проектировщиков.

Дополнительно предприниматели выступили с предложением о дифференциации штрафов, в зависимости от тяжести нарушения и масштаба бизнеса.

Отмечается, что отдельно высказались ведущие аграрии Костанайской области. Они считают, что новые налоговые инициативы могут дать им дополнительные стимулы для роста, модернизации и повышения конкурентоспособности.

Представители Правительства в свою очередь подчеркнули, что намерены тщательно проанализировать все поступившие предложения.

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