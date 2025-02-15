Спецмашины и беспилотники получили спасатели Восточного Казахстана

Новую технику получили спасатели приграничных районов Восточного Казахстана, сообщает «24KZ».

В Зайсане чрезвычайным службам передали две пожарные автоцистерны и пикап с увеличенным запасом топлива. Он может работать несколько дней без дозаправки.

Спасатели Тарбагатайского района получили спецмашины, способные передвигаться по глубокому снегу и бездорожью. Также подразделения оснастили беспилотными летательными аппаратами.

По словам представителей департамента, новая техника не только упростит работу пожарных, но и сделает её более оперативной. Район – сложный по рельефу, а между населёнными пунктами – большие расстояния.

Исхар Савазов, заместитель начальника Департамента по ЧС ВКО:

- В целом регион полностью подвержен различным видам природных техногенных чрезвычайных ситуаций. По мере поступления производится обновление автопарка. В текущем году было предусмотрено именно на Зайсан и Тарбагатай. По срокам эксплуатации есть техника, где сроки заканчиваются, и на замену мы поставляем. Стараемся во все регионы равномерно.