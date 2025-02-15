На 700 тысяч тенге оштрафовали владельцев столичных заведений за кальяны

Владельцев увеселительных заведений столицы оштрафовали на 700 тысяч тенге за кальяны. Регулярные ночные рейды проводят во всех районах Астаны, передает «24KZ».

Только с начала года в Байконурском выявили 49 фактов потребления табачных изделий и кальяна в общепитах. Напомним, курить кальян в общественных местах запрещено. Нарушителям грозит штраф в 15 МРП – это почти 60 тысяч тенге, а владельцам учреждений до 60 МРП, то есть больше 230 тысяч.