Полицейские Алматинской области готовятся к республиканскому кубку МВД по волейболу

Сотрудники полиции Алматинской области примут участие в республиканском кубке МВД по волейболу. Сегодня на базе спортивного комплекса «Ушконыр» прошли квалификационные соревнования, передает «24KZ».

Всего к отборочным играм подготовили 15 команд, в состав каждой входят девушки. Победители получат возможность отправиться в Астану, где в марте пройдут главные состязания.

Берик Нургалиев, начальник отдела специальной подготовки ДП Алматинской области:

– Мы обязательно отмечаем сотрудников, которые показывают хорошие результаты по физической подготовке, и, конечно, гордимся, что наши ребята примут участие в республиканском кубке МВД по волейболу. Считаю это прекрасной мотивацией к дальнейшим успехам на службе.