Медицинский пункт строят в селе Карой Карагандинской области

В селе Карой Нуринского района Карагандинской области строят медицинский пункт. Его жители ждали долгие годы. Сейчас пациентов принимают в здании местного акимата в маленьком кабинете, передает «24KZ». Местные власти обещают построить комфортный медицинский объект и оснастить современным оборудованием уже в этом году.

Строительство двухэтажного медицинского пункта в селе Карой не останавливают даже в морозные дни. Рабочие подняли стены и уложили кровлю на крышу. Теперь приступают к установке окон. Медицинский объект просторный, о таком жители могли только мечтать. А самое главное, что здесь по программе «С дипломом в село» будет работать врач общей практики. Таких молодых специалистов привлекают в село подъёмными и жильём. Руководитель районной больницы Урал Мазитов лично контролирует кадровый вопрос.

Урал Мазитов, руководитель районной больницы:

– У нас за 24 год приехало пять врачей, 7 медицинских работников. У нас врачи общей практики, специальности, как хирург, акушер-гинеколог, реаниматолог получают подъёмные в размере 8,5 млн тенге. Средние медработники как акушерки, медсестра в отдалённых населённых пунктах до полутора миллиона тенге.

Пока местных жителей лечит врач, который приезжает сюда по запросу сельчан. Редкий медосмотр, да и кабинет в котором принимает специалист, абсолютно не устраивают пациентов. Это совсем небольшая комната в здании акимата. Поэтому Салтанат Есмаганбетова, как и все жители, с нетерпением ждёт открытия нового медпункта.

Салтанат Есмаганбетова, жительница с. Карой:

– Условия были очень плачевные, честно говоря. В этом одном кабинете и уколы делали, и системы ставили, очереди. А здесь будет строиться большой медицинский пункт. Мы надеемся, что будут там специалисты обеспечены.

Всего в этом году в Нуринском районе построят 10 медицинских объектов. Кроме того, в районном центре сейчас капитально ремонтируют заброшенное здание. Его переоборудовали в 14-квартирный двухэтажный дом для молодых врачей. На эти цели выделили 427 миллионов тенге. Одно-, двух- и трёхкомнатные квартиры выдадут медикам по программе «С дипломом в село».

Авторы: Лиана Жамлиханова. Сайран Акамбаев, Сайлау Игликов