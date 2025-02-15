Лечение онкозаболеваний в Семее выходит на новый уровень

В Центре ядерной медицины и онкологии Семея состоялся запуск нового оборудования – американского аппарата для лучевой терапии и немецкого компьютерного томографа, передает «24KZ». Специалисты говорят, что теперь лечением можно охватить большее количество жителей.

Сегодня в радиологическом отделении Центра насчитывается 60 пациентов, получающих лучевую терапию. Как говорит заведующая отделением Азалия Есенгари, новая система даёт возможность лечить самые сложные и подвижные опухоли. При этом процедура занимает считанные минуты.

Азалия Есенгари, заведующая радиологическим отделением:

– Это один из инновационных, новых аппаратов лучевой терапии. Лечение проходит точечно без вреда для окружающих тканей и органов. Это самое главное. Также преимущество в том, что у него есть синхронизация дыхания. То есть, подвижные опухоли очень хорошо поддаются лечению.

Один из пациентов, проходящих лучевую терапию – 62-летний Николай Аксенов. В сентябре он почувствовал недомогание и жаловался на кашель. С каждым днём его состояние становилось всё хуже. Через несколько месяцев врачи обнаружили у него рак лёгкого. 23 января Николая госпитализировали в радиологическое отделение.

Николай Аксенов, житель г. Семея:

– Состояние было очень тяжёлое у меня. Кашель сильный и после него одышка была. Дыхание восстанавливал минут по 10-15. Лёг в отделение, начали делать лучи. Где-то после восьмого, девятого луча я получил облегчение. Сейчас я сделал уже 15 лучей, одышки практически нет.

Высокотехнологичные установки закупили при поддержке фонда «Қазақстан халқына». Общая стоимость оборудования составляет больше 3 млрд тенге. Такими же аппаратами планируют обеспечить и другие регионы страны.

Ляззат Чинкисбаева, председатель правления ОФ «Қазақстан халқына»:

– Всё оборудование будет поставляться в регионы в течение трёх лет. Работу разделили на три этапа. Область Абай вошла в первый этап, ведь здесь есть проблема экологии и хорошо развивается ядерная медицина. Специалисты в этом городе тоже сильные, поэтому их нужно обеспечивать хорошими инструментами. Новое оборудование получили уже 5 областей страны.

Ежегодно в Казахстане регистрируют около 40 тысяч новых случаев онкологических заболеваний. Наибольшее распространение получили рак молочной железы, колоректальный рак и рак лёгкого. Специалисты призывают казахстанцев регулярно проходить бесплатные обследования и своевременно обращаться за помощью.

Авторы: Ботакоз Дандыбаева, Медет Омирханов