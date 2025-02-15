Около 1800 книг перевёл на шрифт Брайля житель Тараза
Около 1800 книг различных авторов перевёл на шрифт Брайля Ербол Бегимов из Тараза. Благодаря его труду выпущенные издания пользуются популярностью среди читателей с нарушением зрения, передает «24KZ». Мужчина также обучает незрячих жамбылцев пользоваться мобильным телефоном и компьютером.
Зрение 60-летний Ербол Бегимов потерял 30 лет назад из-за болезни. Но это не остановило его стремление к обучению. Вдохновлённый желанием помочь другим незрячим людям мужчина обучился шрифту Брайля и овладел компьютером. Вскоре Ербол устроился в библиотеку и стал выпускать книги. В его копилке их уже около 1800. Благодаря его усилиям различная литература на шрифте Брайля стала доступна жамбылцам с нарушением зрения. Для выпуска специальных книг имеется всё необходимое оборудование.
Ербол Бегимов, библиотекарь, брайлист:
– Если это писатель, поэт, то мы с разрешения сразу просим электронный вариант выслать нам по электронной почте и уже сейчас легче. Сейчас где-то неделя, 10 дней уходит на одну книгу. У нас есть специальная программа Duxbury Braille Translator. В неё вношу и сразу преобразую Брайльский текст. Номера страниц проставляю. Одна книга у нас 150-160 страниц.
В библиотеке Ербол Бегимов трудится 17 лет и является единственным специалистом в Жамбылской области, который переводит книги писателей и школьные учебники на шрифт Брайля. Он научил читать больше 40 человек, а ещё полсотни жамбылцев с нарушением зрения обучил компьютерной грамотности.
Мария Нисонова, библиотекарь:
– Брайль я освоила ещё в школе, поэтому сейчас осваиваю только компьютер. Каждый раз при обучении поднимаешься на ступень выше и, кажется, что всё невозможное возможно, главное только поверить в себя и стремиться. Наравне с компьютером у меня есть различные хобби. Я вот из бус плету такие вот различные вещи.
В фонде Жамбылской областной библиотеки для незрячих и слабовидящих 40 тысяч книг пяти форматов. Любые издания читатели могут прослушать, прочесть по шрифту Брайля или понять содержание через тактильную литературу с рисунками из различных материалов, пояснила директор библиотеки Жанна Алшинбаева.
Жанна Алшинбаева, директор Жамбылской областной библиотеки для незрячих и слабовидящих граждан:
– С этого года будем выпускать рельефно-графическую литературу. Мы заложили более миллиона тенге, чтобы приобрести тифлотехническую технику именно по рельефно-графическому изображению. Чтобы объяснить тот или иной предмет, мы прибегаем к тактильной литературе, то есть тактильную литературу мы сами создаём своими руками, начиная со сказки.
Ежегодно библиотеку посещают около 3 тысяч человек. Из них 10% постоянные читатели с нарушением зрения и слуха. Для них действуют 13 инклюзивных проектов по разным направлениям.
Авторы: Анастасия Сулейманова, Бакытжан Бапаев, Эльдар Байдилда