ВОЗ: от 5 до 15% подростков чувствуют себя одинокими

Одиночество становится угрозой для здоровья людей во всём мире. О неблагоприятных последствиях говорят исследования ВОЗ, передает «24KZ». По их данным, социальная изоляция увеличивает риск слабоумия на 26%. Одиночество приводит к нарушению сна, стрессу, ослабляет иммунную систему человека, что способствует воспалительным процессам. 15 февраля во всём мире отмечается День одиноких людей.

Нурсая Эльбрусова, корреспондент:

– Кажется, что в таком потоке чувствовать себя одиноким невозможно, но это не так. Одиночество – это не всегда про пустую квартиру или отсутствие друзей. Это когда ты среди людей, но ощущение такое, будто они тебя не слышат.

Термин «одиночество» трактуют по-разному. Для одних – это отсутствие близких людей, для других – внутреннее состояние, когда кажется, что тебя никто не понимает. Особенно подвержены ему подростки и пожилые люди. По данным ВОЗ, каждый четвертый пенсионер испытывает социальную изоляцию, а от 5 до 15% подростков чувствуют себя одинокими.

Яна Чигарькова, магистр психологических наук:

– Это самые уязвимые слои общества. Потому что у подростков в принципе идет подростковый бунт, им кажется, что их никто не понимает и не принимает. Из-за этого они чувствуют свою изоляцию. А у пенсионеров сужается круг общения, у многих пропадает смысл жизни. Они вынуждены изолироваться, потому что перестают выходить на улицу, перестают ходить на работу и таким образом они оказываются в таком изолированном пространстве.

Кто-то заменяет общение работой, кто-то – домашними животными. Иногда питомцы становятся единственной эмоциональной опорой для человека, и это может быть тревожным сигналом, рассказывают психологи.

Яна Чигарькова, магистр психологических наук:

– Когда это осознанно, это хорошо. А когда это заменяет тебе обычное человеческое общение, то это уже не очень хорошо. Человек может сфокусироваться на домашнем животном так, чтобы не идти в социум, то есть нет потребности. Здесь не только про животных, здесь есть что мужчины, что женщины, например, фокусируются только на работе, бывают, что на работе строят полусемейные отношения. Это тоже суррогат. Вы вливаете свою энергию, которую могли бы направить на поиски партнера, в хобби, работу, домашнего животного. Тут не важно, какой объект вы выбрали.

С одиночеством столкнулся и Мадияр. Он всегда был окружен друзьями, работал в большой компании, но после расставания с девушкой заметил, что что-то изменилось. Обычные разговоры стали казаться пустыми, а вечерние встречи – формальностью. В какой-то момент он понял, что одиночество – это не отсутствие людей рядом, а отсутствие чувства близости. Тогда он решил переключиться на то, что приносит ему радость.

Мадияр Кындыбаев, житель г. Астаны:

– Я перестал общаться с людьми, без которых я раньше не представлял своей жизни. Я думаю, что нахожусь в таком состоянии из-за того, что мне трудно делиться с тем, что у меня внутри. Моими близкими друзьями стали спорт и музыка. Начал ходить в зал, играю в футбол, а чтобы избежать тревожных мыслей и загладить это состояние одиночества, я хожу всегда в наушниках.

Психологи отмечают, что одиночество – это серьезная проблема, которая может привести к депрессии. Когда человек долгое время остается без эмоциональной поддержки, у него снижается самооценка, появляются тревожность и апатия.

Яна Чигарькова, магистр психологических наук:

– Конечно, последствия могут быть разные, кто-то осознает и пойдет сам решить эту проблему, кто-то не осознает и уйдет в еще более депрессивное состояние, придется обращаться к клиническому психологу, тут не предсказуемо. Но бывает такие дети, которые уже в детстве чувствуют изолированность от других, у них есть сломанный механизм коммуникаций с другими и тогда с годами он всё больше и больше чувствует свою инаковость, свое какое-то отличие от других. Тогда чувство одиночества будет усугубляться, ну и там может быть вплоть до суицида.

Документалист Саби Байбусинов изучает тему депрессии и выпустил фильм на эту тему. Во время работы над ним он брал интервью у людей, которые переживали это состояние, и увидел, насколько оно поменяло их повседневную жизнь.

Саби Байбусинов, документалист:

– Я думаю, что одинокий человек и одиночество – это не равно депрессия. Одиночество – это возможно последствия депрессии. Человек не может ни с кем видеться, разговаривать, встречаться. Ему лучше провести время одному, ну потому что нет сил. Люди при болезни депрессии больше изолируются, они проводят огромное количество дома. Пусть это будет семейный человек, но при этом он избегает общения с детьми, с супругой, супругом. Я не говорю, что это научно доказано, это из опыта моего общения, как человека документалиста.

Самое опасное – туннельное мышление, считает Байбусинов. Человек перестает видеть выход, ограничивает круг общения, а окружающие нередко списывают его замкнутость на усталость или личные обстоятельства.

Саби Байбусинов, документалист:

– Ты продолжаешь жить с героями. Буквально вчера с одним из них у меня в 12 часов ночи состоялся телефонный разговор. Ну, человеку плохо. Конечно, разделяет какое-то физическое расстояние между нами. Я пытался сказать: «Не клади трубку, давай поговорим, давай выясним, в чем причина твоего срыва». Здесь хочется сказать, наверное, обратиться к родственникам, друзьям, близким, если вы увидели, что ваш близкий человек ведет себя не должным образом, нужно протягивать руку помощи, интересоваться, спрашивать.

Каждый человек хотя бы раз в жизни испытывал чувство одиночества. Но это не приговор. Осознание проблемы – первый шаг к ее решению. Психологи советуют искать новые интересы, расширять круг общения, не бояться обращаться за поддержкой к близким или специалистам. Ведь иногда достаточно одного искреннего разговора, чтобы почувствовать себя не таким одиноким.

Авторы: Нурсая Эльбрусова, Мадияр Кындыбаев, Салауат Кожыков