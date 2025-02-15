Около 300 видов птиц за год зафиксировал фотограф из Алматы

Наблюдатели за птицами Казахстана подвели итоги конкурса «Большой год-2024». Его участники в течение года стремились зафиксировать как можно больше видов птиц на территории страны, передает «24KZ». Алматинец Кудайберген Амирекул в третий раз подряд лидирует в конкурсе. Ему удалось обнаружить и запечатлеть 282 вида – это больше половины всех птиц, обитающих в Казахстане.

Алматинец Кудайберген Амирекул увлекается орнитологией восемь лет. А последние четыре года активно занимается бёрдвотчингом благодаря работе в природоохранной организации и экспедициям. Увлечение постепенно переросло в азарт. Даже самые редкие виды не могут ускользнуть от его объектива.

По словам Кудайбергена, особенно сложно фотографировать мелких птиц. Они быстрые, прячутся в кустах, и запечатлеть их крайне трудно. Самым удачным кадром Амирекул называет фотографию дубровника, численность которого сокращается из-за отлова.

Кудайберген Амирекул, специалист Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия:

– Один из последних случаев был в прошлом году, когда я был в Павлодарской области. Снимали дубровник, который сейчас очень редок. В мировом статусе он очень низкий. Мы снимали его на пойме реки Иртыш в болоте. Это было очень трудно снимать, там, как вы понимаете, болота. У меня было буквально несколько минут на то, чтобы успеть снять.

Бёрдвотчинг требует терпения и внимания к деталям, делится Кудайберген. Птицы не любят шума, поэтому важно соблюдать тишину. Для наблюдений достаточно вооружиться биноклем. Студентка Аяулым Мухаметкали делает первые шаги в бёрдвотчинге, но уже зафиксировала 120 видов.

Аяулым Мухаметкали, студентка:

– Я наблюдаю за птицами в разных местах и замечаю, что некоторые виды обитают не повсеместно. В этом году я участвовала в международном учете водоплавающих птиц на озере Сорбулак. Несмотря на лед, нам удалось увидеть редкие виды. Недавно мы встретили вблизи орлана-белохвоста. Это было незабываемо.

В Казахстане обитает около 500 видов птиц. Из них 400 гнездятся на территории страны, остальные прилетают на зимовку или во время миграции.

Кудайберген Амирекул за год зафиксировал более половины всех видов республики. Но самым неуловимым считает обыкновенного филина, которого никак не может поймать в свой объектив.

Авторы: Индира Унгарбаева, Абен Нарымбаев