Онкологические заболевания выявляют у 600 детей ежегодно в Казахстане

Благотворительная акция, посвящённая международному дню борьбы с детским раком, прошла в Алматы, передает «24KZ».

Каждый год в стране регистрируют 600 новых случаев онкозаболеваний среди детей. На диспансерном учёте состоят около 4 тысяч заболевших, находящихся в состоянии ремиссии после лечения злокачественных опухолей. Цель акции – привлечь внимание населения к детской онкологии, рассказать о важности ранней диагностики, говорят организаторы.

Гаухар Нуржанова, заведующая отделением Научного центра педиатрии и детской хирургии:

– Все средства, вырученные с благотворительной ярмарки, будут направлены на покупку 12 передвижных мобильных лекарственных станций для 6 отделений онкологии Научного центра педиатрии и детской хирургии. Это для работы с нашими пациентами, которые в данный момент получают лечение. Что позволяют эти лекарственные мобильные станции – это у постели больного проводить различные медицинские манипуляции, раздавать лекарственные препараты, проводить уход у постели больного.