Город рабочих профессий: 250 меморандумов заключили колледжи с предприятиями

Фестиваль «Город рабочих профессий» стал платформой для 250 новых партнёрств. Колледжи совместно с предприятиями заключили 250 взаимовыгодных соглашений в части профессионально-технического образования и трудоустройства молодёжи, передает «24KZ».

К слову, в настоящее время 518 трудовых организаций шефствуют над средними профессиональными образовательными учреждениями. До конца года Министерство просвещения намерено довести эту цифру до 4 тысяч.

Отметим, фестиваль рабочих профессий официально закрыт. Теперь подобные кустовые мероприятия пройдут во всех регионах страны.

Едил Оспан, вице-министр просвещения РК:

– Наша главная задача – это подготовка квалифицированных кадров для нашей экономики. Цель и суть этих меморандумов заключается в подготовке кадров для конкретных производств. В рамках этих меморандумов предприниматели взяли на себя обязательства оснастить колледжи современной технологией, а колледжи – подготовить для нужд предприятий кадры.