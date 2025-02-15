Центр духовного развития «Руханият» ввели в строй в Кызылординской области

В Жанакорганском районе Кызылординской области ввели в строй центр духовного развития «Руханият», передает «24KZ».

На 2,5 тыс. квадратных метров разместили библиотеку, музей, архив, зал бракосочетаний, а также Дома ветеранов, матерей и молодёжи.

Отметим, строительство центров «Руханият» в регионе началось в прошлом году. Их возводят во всех районах области. Общая стоимость проекта составляет 11,5 млрд тенге.

Ажар Жанаева, заведующая историко-краеведческим музеем Жанакорганского района:

– В старом здании музея экспозиционные залы очень маленькие. Показать всё ценное, что у нас есть, было невозможно. В новом центре под музей выделили 631 квадратный метр. Есть отдельное хранилище. В настоящее время в музейном фонде почти 12 тысяч экспонатов.