План развития теплоснабжения до 2040 года разработали в Алматы

В Алматы введут новые газотурбинные станции, которые решат проблемы с обеспечением мегаполиса тепловой энергией, передаёт «24KZ».

Это предусмотрено в плане развития теплоснабжения города, рассчитанном до 2040 года. Документ презентовали на внеочередной сессии маслихата Алматы.

План предусматривает модернизацию и реконструкцию тепловых сетей, замену устаревшего оборудования и строительство новых объектов теплоснабжения, – сообщили в управлении энергетики. Уровень износа сетей планируют сократить более чем на 20%.

Нурбакыт Серикбай, и. о. начальника управления энергетики г. Алматы:

- Мы планируем применять совершенно новые для нашей энергетики технологии. Речь идет о современных газотурбинных установках. Они позволят намного эффективнее использовать тепловую энергию. К 2040 году потребность Алматы в ней увеличится на 30% — это более двух тысяч гигакалорий в час.