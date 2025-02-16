Павлодарские студентки осваивают сварочное дело

Студентки одного из колледжей Павлодара осваивают сварочное дело. Что их вдохновило обучаться этому нелёгкому ремеслу, узнавала корреспондент «24KZ».

Валентина Леонова, корреспондент:

- «Не женское это дело!» — слышат они в свой адрес. Но, несмотря на стереотипы, девушки уверенно осваивают профессию сварщика. Да, вы не ослышались — именно сварщика! И не просто осваивают, а привносят в неё новые идеи, креативность и свежий взгляд. Гендерные рамки давно пора оставить в прошлом, ведь профессионализм не зависит от пола. Я решила проверить это на собственном опыте и на время сменить амплуа. Каково это — работать в «мужской» профессии?

Ангелина Катюкова, студентка второго курса, выбрала эту специальность осознанно — пошла по стопам дяди, который с детства вдохновлял её своим мастерством. В учебной мастерской уверенно управляется с горелкой и защитной маской, когда выводит сварные швы.

Ангелина Катюкова, студентка колледжа:

- Я выбрала эту специальность осознанно — пошла по стопам дяди, который с детства вдохновлял меня своим мастерством. Он работает сварщиком на Алюминиевом заводе, и я с самого детства наблюдала, как он варит. Мне стало интересно: почему металл заваривается, почему соединяется и почему не рассоединяется? Именно поэтому я решила стать сварщиком.

Преподаватели отмечают, что девушки отличаются внимательностью, аккуратностью и ответственностью, что делает их потенциально отличными специалистами. Как подчёркивает мастер производственного обучения Серик Ибраев, для девушек в этой профессии нет никаких поблажек — они осваивают все навыки наравне с парнями.

Серик Ибраев, мастер производственного обучения:

- В этой профессии очень важна безопасность. Соблюдение техники безопасности необходимо каждому студенту, ведь завтра им работать на производстве. Поэтому требования у нас одинаковые и для мальчиков, и для девочек — поблажек никому нет.

Работодатели постепенно перестают делить профессии на «мужские» и «женские». Многие предприятия Павлодара уже готовы брать девушек-сварщиц на работу.

Валентина Сумина, преподаватель спецдисциплины «Сварочное дело»:

- Наши студенты всегда занимают призовые места на «WorldSkills». Их забирают на заводы ещё до получения дипломов, особенно в сфере сварочного дела.

Пример павлодарских студенток показывает, что желание и упорство способны ломать стереотипы, а выбор профессии сегодня не имеет ограничений.

Авторы: Валентина Леонова, Даулет Кошкарбаев, Марат Игликов.