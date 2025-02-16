Почти две тысячи учителей математики требуются в Казахстане

В 2,5 раза увеличилось количество резюме на электронной бирже труда за январь, передаёт «24KZ».

В поисках работы находятся порядка 200 тысяч человек. В свою очередь, вакантных мест всего 98 тысяч. В январе их количество сократилось на 5%.

По данным Министерства труда и социальной защиты населения, больше всего дефицит специалистов испытывают образовательные организации. Они разместили порядка 37 тысяч вакансий. Наибольший спрос — на учителей математики. Почти на две тысячи вакантных мест приходится только 529 резюме.