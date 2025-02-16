Школы-долгострои сдали в эксплуатацию в Акмолинской области

Две долгостроящиеся школы сдали в эксплуатацию в Акмолинской области. Детям села Петровка приходилось учиться в обветшалом здании, а в селе Буланды занятия проходили в приспособленных под это помещениях. Строительство обоих объектов затянулось на два года. Причины — недофинансирование и рост цен на стройматериалы, передаёт корреспондент «24KZ».

На стадии завершения находится ещё одна школа в селе Жанажол Целиноградского района. Жители ждут её уже четыре года.

Раньше почти 60 детей села Петровка учились в старом здании школы. Его построили в 70-е годы прошлого столетия. Новое учебное заведение рассчитано на восемьдесят мест. Школа оснащена современным оборудованием.

Руслан Гусейнов, школьник:

- В новой школе мне всё нравится. Здесь красивые парты, удобные стулья, в каждом кабинете есть интерактивная доска, библиотека, много разных книг. Каждому ребёнку здесь понравится. Сделали новый спортзал, где можно проводить физкультуру и заниматься в различных секциях.

Новое здание соответствует всем стандартам. Все ученики бесплатно питаются и посещают дополнительные занятия. При школе открыли мини-центр для дошкольников.

Сергей Ганин, директор школы с. Петровка:

- Нам есть с чем сравнить. Мы учились в старой школе, а сейчас зашли в новую. Здесь каждый предметный кабинет оборудован. Есть кабинеты новой модификации: физики, химии, информатики. Эти условия позволят создать будущее для наших детей, а также развиваться нашим учителям.

Сдали школу-долгострой и в селе Буланды района Биржан Сал. Она рассчитана на восемьдесят мест. До этого дети были вынуждены учиться в приспособленных помещениях.

Асемгуль Сулейменова, руководитель отдела Управления образования:

- На сегодняшний день в школе обучаются 53 школьника с 1 по 11 классы. Также три воспитанника предшкольных классов перешли на обучение в новое здание школы. В школе созданы все необходимые условия для обучения: соблюдается температурный режим, оборудованы кабинеты новой модификации.

Ещё одну школу строят в селе Жанажол Целиноградского района. Учебное заведение на восемьдесят мест возводят вот уже четвёртый год. Сдать его местные власти обещают к следующему учебному году.

Авторы: Аслан Абуталипов, Евгений Шинкаренко.