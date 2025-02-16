Более 400 шымкентцев получили безвозмездные гранты на развитие бизнеса
Более 400 жителей Шымкента открыли своё дело благодаря грантам. Такую господдержку оказывают людям из социально уязвимых групп. На полученные средства начинающие предприниматели закупают необходимое оборудование и технику. Какие бизнес-идеи они реализуют, узнавала корреспондент «24KZ».
Безвозмездный грант — это отличный способ воплотить бизнес-идею в реальность. Так считает Жулдыз Бураева. Многодетная мать создаёт изделия из гипса, различные виды ароматного масла и мыла. Говорит, что мастерству их изготовления обучилась самостоятельно. Решив превратить хобби в источник дохода, подала заявку на получение гранта.
Жулдыз Бураева, предприниматель:
- На полученные средства закупила необходимое оборудование. Два месяца занималась производством изделий. С нового года начала реализацию товара. Сейчас есть возможности для всех, кто хочет трудиться. Главное — желание.
Результатом начинающий предприниматель довольна. Планирует открыть небольшой магазин и намерена воспользоваться господдержкой. По словам специалиста городского карьерного центра Гульвиры Даужановой, желающих получить безвозмездные гранты немало.
Гульвира Даужанова, специалист карьерного центра:
- В прошлом году в конкурсе на получение грантов участвовали 2456 человек. 438 заявок одобрили. В приоритете — бизнес-идеи в производственной отрасли и сфере услуг. Среди грантообладателей — многодетные матери, люди с инвалидностью, граждане, воспитывающие детей с особыми потребностями.
В этом году заявки начнут принимать в апреле. Авторы лучших бизнес-планов получат гранты в размере 400 месячных расчетных показателей, то есть более полутора миллионов тенге.
Елизавета Шалина, Кунту Арынбек.