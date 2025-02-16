Вопросы развития идеи «Адал еңбек» обсудили в Кокшетау

Повышение престижа рабочих профессий стало главной темой республиканской научно-практической конференции в Кокшетау, передаёт «24KZ».

Учёные, ветераны труда и представители духовенства обсуждали развитие концепции «Адал еңбек». Её ключевые ценности — трудолюбие, ответственность и профессионализм. Участники встречи подчеркнули, что необходимо сделать акцент на духовном воспитании подрастающего поколения.

Ермек Нугманов, председатель областного Совета ветеранов:

- Мы не должны забывать, что в руках молодёжи — наше будущее. Но на стабильное и счастливое будущее может рассчитывать только поколение, которое готово к честному труду и созиданию. Мы должны быть людьми труда, ведь благодаря им у нас строятся новые здания, взращивается хлеб.