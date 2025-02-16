85-летний садовод из Кызылорды вырастил больше двух миллионов деревьев

К 85 годам садовод из Кызылорды Бектай Сулейменов вырастил больше двух миллионов деревьев. Несмотря на преклонный возраст, пенсионер продолжает вносить вклад в озеленение региона. В его саду можно увидеть саженцы фруктовых, хвойных и даже экзотических деревьев. Посадочный материал пользуется спросом не только в регионе, но и за его пределами. В чём секрет успешного садоводства, узнавала корреспондент «24KZ».

Любовь к садоводству Бектаю Сулейменову привил отец. Своё первое деревце бывший лесничий высадил в три года. Сейчас в его ведении — целый лес. На площади 10 гектаров есть всё: от фруктовых и хвойных деревьев до экзотических.

Бектай Сулейменов, садовод:

- Есть тополь, клён, ясень, ива. Это то, что сейчас украшает городские улицы. Но они долго не живут. При нашем климате и солёной почве — максимум 10-15 лет. А вот эти хвойные деревья могут простоять 300, а при хорошем уходе — 400 лет.

Ёлки, сосны, туя, берёза, боярышник и даже можжевельник. Почти 40 тысяч деревьев, и каждое выращено из семян. Процесс, говорит аксакал, непростой. Уход как за младенцем: акклиматизировать, удобрять и поливать. Поэтому в саду Бектай ата проводит круглый год. Сейчас, в середине февраля, готовит саженцы к весне.

Бектай Сулейменов, садовод:

- Это гибрид калифорнийского и нашего тополя, полученный в результате скрещивания. Его уникальность в быстром росте. За лето дерево может вырасти до трёх метров. При этом сорт стойкий к болезням. Завозные саженцы, особенно ели, пихты, кедра и сосны, чаще гибнут. Выращенные здесь из семян приживаются легко. Поэтому и спрос на них высокий.

Десятки тысяч деревьев, которые сегодня украшают областной центр, помнят заботливые руки садовода. Бектай Сулейменов рад, что может и дальше вносить вклад в оздоровление экологии региона. А ещё мечтает вырастить хвойный парк на территории туберкулёзного диспансера, чтобы аромат его деревьев помогал пациентам выздоравливать.

Авторы: Райхан Тажибаева, Акан Алиев, Айтмухамбет Байдулдаев.