Лучшего сапёра выбрали на конкурсе «Әскер тарланы»
Звание лучшего сапёра по итогам 2024 года завоевал военнослужащий Мухамедияр Бутенбаев из Жамбылской области. На ежегодном конкурсе Министерства обороны страны «Әскер тарланы» он одержал победу в номинации «Қайсар жүрек». За высокий профессионализм и смелость военнослужащему вручили специальную статуэтку и грамоту. С лучшим сапёром встретилась корреспондент «24KZ».
В Вооружённых силах страны сапёр Мухамедияр Бутенбаевслужит 15 лет. Он обучен различным методам обнаружения и нейтрализации взрывных устройств. Неоднократно принимал участие в очистке территорий в условиях высокого риска. К работе всегда относится с максимальной осторожностью и вниманием к деталям.
Мухамедияр Бутенбаев, специалист-сапёр войсковой части:
- На месте бывшего рынка нашли снаряд и вызвали нас, сапёров. Когда мы приехали, он начал дымиться. Поэтому аккуратно переложили его в специальный ящик и отвезли в горы. Там взорвали его. Это была одна из опасных операций. Победа в конкурсе «Әскер тарланы» — это результат многолетней службы в армии.
Успехами лучшего сапёра казахстанской армии Мухамедияра гордятся не только сослуживцы, но и семья. Для супруги Аиды и пятерых детей, конечно, он — лучший муж и отец.
Анастасия Сулейманова, корреспондент:
- Чтобы стать лучшим сапёром, не нужно участвовать в чемпионатах. Важно на отлично сдавать зачёты и нормативы по боевой подготовке. Но главное в специальности сапёра — это качественно выполнять свою работу, к примеру, находить и обезвреживать боеприпасы.
Он сочетает в себе мужество, высокий профессионализм и преданность делу — так сослуживцы отзываются о сапёре Мухамедияре. Вместе с коллегами свои навыки он оттачивает на учебном полигоне.
Женисбек Сейсеуов, сержант-инструктор войсковой части:
- Сапёры — да, это единственные, кто в мирное время выполняет боевую задачу. Сапёром нелегко быть. Ты знаешь, на что идёшь. В любой момент может взорваться тот самый взрывоопасный предмет, который ты обнаружил. Мухамедияр Бутенбаев — младший сержант, у него боевой характер. Ему ставишь задачу — он точно, в срок и чётко выполняет.
Звание лучших сапёров военнослужащие регионального командования «Юг» подтверждают третий год подряд. Сдавать позиции они не собираются и в этом году, поэтому усиленно готовятся к очередному конкурсу.
Авторы: Анастасия Сулейманова, Бакытжан Бапаев, Эльдар Байдилда.