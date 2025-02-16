Казахстан готовится к масштабной модернизации коммунальных сетей

Больше полутора тысяч километров коммунальных сетей модернизируют в Казахстане в рамках Национального проекта, передаёт «24KZ».

Также в отрасль планируют внедрить интеллектуальные технологии управления. Национальный проект утвердили в правительстве ещё в конце прошлого года. Финансовым оператором выступит национальный холдинг «Байтерек».

На площадке акционерного общества прошёл семинар, где представители ответственных министерств и субъектов естественных монополий обсудили план реализации проекта.

Отметим, средний уровень износа теплоснабжающей инфраструктуры в Казахстане превышает 53%. На отдельных объектах показатель достигает от 70 до 90%.

Олжас Салыков, заместитель председателя правления Казахстанской жилищной компании:

- Это одна из самых масштабных государственных программ. В ближайшие шесть лет на неё направят почти 13,5 триллиона тенге. В рамках нацпроекта предусмотрено семь механизмов финансирования. В целом есть требование, что коммерческие банки, финансируя проекты модернизации, не должны увеличивать ставку более чем на 4% от базовой ставки Нацбанка. Часть конечной ставки будет покрываться за счёт тарифа, часть — субсидироваться государством.

Елена Рябинина, руководитель субъекта естественных монополий в г. Риддер:

- Сейчас в рамках нацпроекта рассматриваем вопрос выхода с заявкой и планируем снизить износ до 40%. Сейчас у нас в районе 65-68%, ранее было под 80%, теперь мы вышли на 70% — выполняем большие объёмы ремонта. Будем увеличивать диаметры и протяжённость сетей. Наш город Риддер включён в список моногородов, мы расширяем область застройки, развиваем регион и планируем увеличить диаметр сетей, чтобы подключать новых абонентов.