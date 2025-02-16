Как решают проблему дефицита кадров в Нуринском районе

В Карагандинской области привлекают молодых специалистов по программе «С дипломом в село», сообщает «24KZ». К примеру, в Нуринском районе приезжим учителям, врачам, госслужащим выплачивают подъёмные пособия и предоставляют кредиты для покупки жилья. Такую социальную поддержку в прошлом году получили 40 специалистов.

Чтобы решить проблему дефицита кадров, местные власти Нуринского района каждому приезжему специалисту выплачивают почти по 400 тысяч тенге. Кроме того, выдают выгодные кредиты – около 8 млн на покупку квартиры или же строительство дома. Главное условие – отработать не менее трёх лет. А заёмные деньги на жильё нужно выплатить в течение 15 лет. Так, в прошлом году в районе трудоустроили 40 человек: учителей, врачей, госслужащих, работников социальной сферы и агропромышленного комплекса.

Алтыншаш Турарова, гл. специалист отдела экономики и финансов Нуринского района:

- В первую очередь это дефицит специалистов. Привлечение молодёжи, ну и средний возраст приезжает. Обеспечение специалистов, в основном здравоохранение у нас – в прошлом году прибыли врачи: хирург, окулист.

Дана Ниязбекова 7 лет назад после учёбы вернулась в родное село преподавать казахский язык и литературу. По госпрограмме ей выплатили подъёмное пособие. Сразу же купила жилье. Такая поддержка необходима всем начинающим специалистам, делится Дана.

Дана Ниязбекова, учитель школы-гимназии им. Жумабаева:

- Я уже 7 лет преподаю в школе посёлка Нура. В то время, когда я сюда вернулась, мне очень помогли. Ведь на тот момент я только начинала работать учителем, и любая поддержка была важна. Выплатили кредит на дом, проценты очень маленькие.

В этом году еще 40 приезжих специалистов привлекут в Нуринский район по программе «С дипломом в село». В Карагандинской области в прошлом году около 200 работников различных сфер получили кредиты на покупку жилья. Ещё более 300 специалистам выделили подъёмные пособия, из них 106 – это медработники.

Авторы: Лиана Жамлиханова, Сайран Акамбаев, Сайлау Игликов.