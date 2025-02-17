Цех по производству казы открыл уроженец Казахстана в Южной Корее

Жители Южной Кореи теперь смогут попробовать казы. В этой стране открылся первый цех по выпуску конской колбасы. Владеет им уроженец Тараза Дмитрий Пяк, передает «24KZ».

Так выглядит казы, сделанное в Южной Корее. Готовую упаковку проверяют на наличие металла. Если его обнаружат, то продукт считается бракованным. Санитарные требования к производству мясной продукции в этой стране строгие. Все сотрудники цеха обязаны работать в спецодежде. В производственном помещении должна сохраняться минусовая температура. Без соблюдения всех правил и оборудования невозможно получить разрешение на выпуск мясных продуктов.

Дмитрий Пяк, предприниматель:

– Мы нанимали консультанта, который разбирается в производстве пищевых продуктов. Казы на вид похож как на сосиски. Мы взяли как пример производство сосисок, только в сыром виде. Ну и больше там килограмм веса. Получили, нам дали разрешение.

– Откуда взяли рецепт?

– Наверное, южноказахстанский, потому что мы, когда еще жили там, мы часто для себя делали. Помню, у нас бабушка делала, я тоже помогал ей. Рецепт не сложно, там соль, чеснок, черный перец, мясо, все это перемешивается.

Дмитрий Пяк приехал в Южную Корею на учебу в 2008 году. С тех пор он проживает здесь постоянно. Владеет несколькими продуктовыми магазинами. Идея официально производить казы пришла к нему 6 лет назад. Только в прошлом году Дмитрий получил лицензию и открыл цех. Мясо он покупает на острове Чеджу – это единственный южнокорейский регион, где употребляют в пищу конину. Эта кулинарная традиция появилась в XII веке после вторжения в Корею монгольских войск.

Дмитрий Пяк, предприниматель:

– Да, на острове Чеджу едят конину, но там ее едят в сыром виде, как сашими. Мы сейчас работаем с поставщиком, очень хорошим, у него своя ферма, мы с ним договорились, чтобы он откармливал лошадей. Здесь лошади не очень такие жирные.

Казы можно найти в магазинах, специализирующихся на товарах из стран СНГ. Особый рост продаж отмечается в период новогодних праздников и Наурыз. Сотрудница магазина в городе Паран Кристина Юн, которая переехала в Корею из Капчагая, также покупает казы для приготовления мяса по-казахски.

Кристина Юн, сотрудница магазина:

– Обычно тут уже всё готовое, я покупаю жайму, покупаю готовый казы, просто отвариваю жайму и делаю лук. Вот так вот картошку отвариваю ещё. Все же по-разному делают. Кто-то морковку добавляет. У меня такой стандартный рецепт.

В цеху Дмитрия Пяка в год производят около 6 тонн конины и казы. Стремясь удовлетворить растущий спрос, предприниматель планирует увеличить объем до 7 тонн в ближайшем будущем. С древних времен на Чеджу верили в полезные свойства конины. Местные жители считают, что она помогает при головокружении и облегчает течение беременности.

Авторы: Владислав Цой, Ольга Лян