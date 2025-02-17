В Жетысу оцифровали все поголовье скота

Всё поголовье скота оцифровали в Жетысу. В регионе насчитывается около двух с половиной миллионов голов. Сейчас инновационные технологии внедряются во всю сферу ветеринарии, передает «24KZ». Ветврачи пользуются передовыми гаджетами, а результаты деятельности вносятся в единую базу.

В одном из крупных хозяйств Ескельдинского района – горячая пора. Идет отёл коров. Маточное поголовье крупного рогатого скота здесь превышает тысячу голов. Всех новорожденных телят в течение короткого времени необходимо оцифровать и внести в электронную базу данных идентификации сельхозживотных. По мнению самих фермеров, это очень удобный способ взаимодействия с ветслужбой.

Сергей Фомичёв, представитель руководства крестьянского хозяйства:

– В течение 7 дней из пункта приезжают ветврачи и бирку ставят телятам, делают каждому теленку идентификационный номер. Всё мы согласовываем с ветеринарным пунктом. Наш ветврач делает заявку, они приезжают, делают вакцинацию.

В Жетысу из 118 сельских ветпунктов уже обновлены практически половина. В этом году построят еще 20, а также три новых ветстанции. Ветеринары Еркинского сельского округа уже работают в полностью оборудованном новом здании. Благодаря передовой технике пользуются цифровыми технологиями.

Жанузак Канагатов, заведующий ветстанцией Еркинского сельского округа:

– Платформа позволяет содержать все данные по поголовью домашних животных в электронном формате. У нас есть для этого вся база данных, благодаря которой мы можем отслеживать миграцию скота по регионам. Вовремя подготовиться к его вакцинации, определить нужный интервал между прививками, а также отслеживать локализацию болезней животных и заранее определять риски их возникновения.

По словам руководителя областного управления ветеринарии Нурлана Жамаубаева, цифровые технологии в сферу будут внедряться и дальше.

Нурлан Жамаубаев, руководитель областного управления ветеринарии:

– Мы внесли в единый реестр больше 35 тысяч крестьянских хозяйств. В информационной системе есть соответствующие приложения. Через них владельцы скота могут узнать всю нужную информацию: подать заявку на вакцинацию, выдачу справки на транспортировку при покупке или продаже скота. Чтобы вся эта работа проводилась оперативно, у каждого ветеринара есть планшет, они оснащены нужными программами.

В электронную карту ситуационного центра области уже включены все захоронения сибирской язвы и скотомогильники. Сейчас идет работа по внесению в нее и санитарно-защитных зон вокруг этих опасных мест.

Авторы: Гульнар Жантасова, Олжас Байбосынов