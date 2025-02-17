Пассажиры получили возможность отслеживать движение поездов онлайн

АО «Пассажирские перевозки» запустило новую цифровую услугу – «Онлайн-табло движения поездов». Теперь пассажиры могут в режиме реального времени получать актуальную информацию о движении поездов, их прибытии и отправлении, передает «24kz» со ссылкой на АО «Пассажирские перевозки».

Сервис разработан в рамках создания ситуационного центра АО «Пассажирские перевозки», который обеспечивает непрерывный мониторинг поездной обстановки. Данные с GPS-трекеров, установленных на пассажирских поездах, автоматически передаются в центр, где ведется круглосуточное наблюдение.

Это позволяет с высокой точностью определять текущее местоположение составов и оперативно обновлять информацию о графике их движения. Доступ к сервису открыт для всех пользователей и представлен на официальном сайте bilet.railways.kz.

Состав отображается на карте красным цветом, есть возможность проверять расписание прибытия и отправления на выбранной станции, следить за возможными изменениями в графике движения поезда, а также просматривать список станций, время стоянок и расчетное время прибытия на конечную станцию.

Кроме того, на сайте доступны дополнительные сервисы, такие как покупка билетов, получение посадочного талона, возврат места по претензии, просмотр расписания поездов, а также калькулятор расчета стоимости багажа.

Нацперевозчик стремится сделать сервис максимально удобным и функциональным. Пассажирам предлагается оставить свои предложения, замечания и отзывы о работе сервиса. Это можно сделать, воспользовавшись кнопкой «Обратная связь» на сайте.