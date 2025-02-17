На 3 тысячи голов выросла численность племенных лошадей в Актюбинской области

В Актюбинской области за последний год численность племенных лошадей выросла на 3 тысячи голов. Наибольшее предпочтение коневоды отдают к мугалжарской и кушумской породам, причём не только местные, передает «24KZ». За лошадьми приезжают из других регионов республики.

Наталья Салькова, корреспондент:

– Породистые лошади сейчас есть практически в каждом хозяйстве. Местные фермеры стараются приобретать хотя бы жеребцов-производителей, чтобы улучшать продуктивность поголовья. Предпочтение отдают Мугалжарской породе.

В этом крестьянском хозяйстве разведением племенных лошадей занимаются уже около 10 лет. Здесь представлены мугалжарская и кушумская породы. Такие лошади отличаются выносливостью и высокой продуктивностью.

Жанарыс Жумагалиев, работник крестьянского хозяйства:

– Они в основном на вольном выпасе. Только на откорм пригоняем на базу. Лошади мугалжарской породы по сравнению с другими быстро набирают вес. Ставим на откорм на два месяца, потом отправляем на убой.

Вес самого крупного жеребца мугалжарской породы достигал 645 кг, а кушумской и вовсе превысил 700. Поэтому представители этих пород пользуются большим спросом. Приезжают за лошадьми фермеры из разных регионов страны, рассказывает директор Республиканской палаты пород лошадей продуктивного и универсального направлений Калыбек Рзабаев.

Калыбек Рзабаев, директор Республиканской палаты пород лошадей:

– Актюбинских лошадей по всему Казахстану приобретают. По Казахстану самый высокий уровень продаж у Актюбинской области. Жезказган, Северный Казахстан, Улытауская, Абайская, Карагандинская области. Очень сильно покупают Улытауская и Абайская области мугалжарскую породу.

Сейчас в регионе насчитывается 320 тысяч голов лошадей. Свыше 11 тысяч из них – племенные. Чтобы и дальше увеличивать численность последних, нужна поддержка государства. К примеру, сумма субсидий на приобретение племенных жеребцов-производителей не менялась уже много лет, говорит представитель управления сельского хозяйства Панабек Бимуратов.

Панабек Бимуратов, руководитель отдела управления сельского хозяйства Актюбинской области:

– Сумма не менялась последние 15 лет по 100 тысяч за единицу. Депутаты этот вопрос поднимают. Возможно, в будущем ее увеличат. В правила субсидирования внесли изменения и с этого года поддержку оказывают и тем, кто разводит спортивных лошадей.

Весной этого года в регионе планируют провести аукцион, на котором будут представлены мугалжарская, кушумская, жабы, адайская и костанайская породы лошадей. Примут участие в нём коневоды из разных областей республики.

Авторы: Наталья Салькова, Айнадин Молдабеков