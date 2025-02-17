Борьба с засухой: в этом году направят 2,5 млрд кубометров воды

2,5 млрд кубометров воды направят на борьбу с засухой в этом году. Об этом заявили в Министерстве водных ресурсов и ирригации. По информации ведомства, предпринимаемые меры должны предотвратить потерю кормовых угодий и помогут развитию сельского хозяйства и местных экосистем, передает «24KZ».

Также это улучшит экологическую ситуацию и водоснабжение в прибрежных районах. В прошлом году для этих целей направили 1,5 млрд кубометров воды.

Максат Ибрагим, главный эксперт Министерства водных ресурсов и ирригации РК:

– Например, 889 млн кубометров воды направили на сохранение озёрных систем Кызылординской области, 87,5 млн кубометров – в пойму реки Шидерты Павлодарской области, 29,7 млн кубометров – в реку Нура для улучшения экологического состояния озёр Тенгиз-Коргалжынского государственного заповедника. Еще 90 млн кубометров воды направили по реке Илек Актюбинской области. По водохозяйственным объектам Туркестанской области направили 144 млн кубометров воды, а из объектов филиала «Казводхоза» «Большой Алматинский канал им. Конаева» направили 133 млн кубометров.