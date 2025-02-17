В Павлодарской области участились случаи экстренного торможения поездов

В Павлодарской области на железнодорожных путях участились случаи экстренного торможения поездов. Причина – бродячий скот, который выходит на рельсы, создавая угрозу не только для движения составов, но и для самих животных, передает «24KZ». Только за прошлый год зафиксировали больше 100 экстренных торможений. Сотрудники линейной полиции региона проводят профилактические мероприятия с жителями.

В прошлом году в Павлодарской области зафиксировали 127 экстренных торможений поездов. В 88 случаях причиной стали наезды на домашних животных. В центре внимания Майский район, где произошло 43 таких инцидента. Это почти половина от общего числа.

С начала 2025 года ситуация остаётся тревожной. Уже зарегистрировано 9 экстренных торможений, из них три – в Майском районе.

Ернар Маманов, и. о. начальника отделения линейного отдела полиции на станции «Павлодар»:

– Наши сотрудники если выявляют домашних животных без хозяина, мы их загоняем на штрафстоянку. Далее устанавливаем хозяина домашних животных и привлекаем к административной ответственности.

В селе Коктобе Майского района насчитывается около трёх тысяч голов крупного рогатого скота и около пяти тысяч лошадей. Местный житель Нурлан Жумабаев, долгие годы работавший ветеринарным врачом, считает, что к вопросу безопасности животных на жд путях должна подойти ответственно и железнодорожная отрасль.

Нурлан Жумабаев, житель с. Коктобе:

– Со стороны железной дороги тоже есть проблемы. Ограждения слабые, их нужно электрифицировать. Думаю, это решит проблему, тогда и аварий меньше будет. Пастухи не справляются, скота много, да и сельчане выпускают скот самовольно пастись.

Однако вопрос электрификации железной дороги пока не входит в планы, сообщил заместитель руководителя участка железной дороги «Аксу-Дегелен» Фердинанд Байер. По его словам, в 2024 году на 30 километрах железнодорожного полотна были установлены только специальные ограждения. Эта работа будет продолжена и в этом году.

Фердинанд Байер, заместитель начальника участка «Аксу-Дегелен»:

– Конечно, в дальнейшем хотелось бы усовершенствовать. У нас район животноводческий, скота здесь очень много. Нужна какая-то помощь в этом отношении. Скорости у нас большие, пассажирский ходит 120, Тальго – 140. Вопрос по скотоизгороди очень актуальный.

Сотрудники линейной полиции напомнили, что владельцы животных несут административную ответственность за выпас скота вблизи железнодорожных путей. При первом нарушении предусмотрено предупреждение, а в случае повторного инцидента – штраф в размере 3 МРП, что составляет около 12 тысяч тенге.

Авторы: Валентина Леонова, Даулет Кошкарбаев, Марат Игликов