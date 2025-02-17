Неэффективное планирование средств на ₸62,4 млрд выявили в сфере образования

Неэффективное планирование на сумму больше 60 млрд тенге выявили в сфере образования страны. По данным высшей аудиторской палаты, проблемы связаны с частыми изменениями государственных программ и концепций, передает «24KZ». Таким образом, прерываются ранее начатые инициативы, отсутствует преемственность и стабильность.

Кроме того, выявили расхождения между прогнозами Министерства труда и реальными потребностями системы образования при формировании госзаказа на подготовку педагогов. Вызывает сомнение и их посткурсовое сопровождение, а реформы в области образовательных стандартов проводятся несистемно, говорится в отчете. За последние 5 лет экономические потери из-за пересмотра учебников превысили 16 млрд тенге. А аттестацию с первого раза проходит лишь 18% образовательных учреждений.