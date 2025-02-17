Сложнейшие операции на головном мозге проводят столичные врачи

Сложнейшую операцию провели 18-летнему пациенту столичные нейрохирурги. Опухоль в стволе головного мозга – редкое и опасное заболевание. Бригада врачей провела в операционной больше 10 часов, передает «24KZ». Сложность процедуры, по словам врачей, была в том, что предстояло удалить опухоль, не задев жизненно важные центры мозга.

Токтар Калмаханулы – студент Туркестанского медколледжа. Будущий фельдшер несколько месяцев назад заметил, что мышцы правого глаза потеряли подвижность. Об этом ему сказали и родные. Вот только офтальмолог после диагностики рассказал, что проблема вовсе не в глазе. У молодого человека обнаружили хордому – это тяжелое и редкое заболевание.

Баглан Калмаханулы, житель г. Туркестана:

– У него не было головных болей, мы и не подозревали, что у брата опухоль в мозге. Офтальмолог нас направил к невропатологу, прошли МРТ, врачи поставили диагноз. Операция прошла успешно. Токтар чувствует себя хорошо. Будем под наблюдением медиков еще несколько месяцев.

Опухоль задевала ствол головного мозга, в котором располагаются все жизненно важные центры. Они отвечают за работу сердца, дыхание, зрение, слух. Врачи провели сложнейшую работу, удалив опухоль и не задев здоровые ткани ствола мозга.

Мейрхан Аманбеков, нейрохирург:

– Она очень близко была к стволу головного мозга. Если ствол головного мозга сильно будет сдавливаться, пациент не проснется. Там находятся центры, которые регулируют сердечный ритм, либо она может сдавливать именно центры, которые поддерживают артериальное давление. Мониторинг устанавливаем, то есть к каждому нерву мы электрод устанавливаем, чтобы во время операции, когда мы доходим до этих нервов, чтобы узнать, в каком состоянии этот нерв, он функционирует или не функционирует. Это тоже объемный процесс.

Такие патологии составляют всего 3% от количества опухолей мозга. В Национальном научном медцентре подобные операции проводят с 2020 года. Для казахстанцев они бесплатны. Приезжают сюда пациенты со всей страны.

Авторы: Ботагоз Базарбаева, Диас Ковланбаев