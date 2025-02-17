Шульбинскую ГЭС в области Абай готовят к паводкам

В области Абай началась подготовка к паводку. Особое внимание уделяют состоянию Шульбинской гидроэлектростанции. Чтобы предупредить аварийные ситуации и наводнения специалисты начали проверку всех устройств и механизмов, передает «24KZ».

Ботакоз Дандыбаева, корреспондент:

– Шульбинская гидроэлектростанция является самой мощной в Казахстане. Объём её водохранилища превышает 2 млн кубометров. Средний расход воды через гидроагрегаты составляет 622 кубометра, однако в период паводков этот показатель вырастает в пять раз.

Шесть гидроагрегатов Шульбинской ГЭС вырабатывают 702 мегаватта энергии. В обычные дни на станции работают только два из них, но во время паводков объект переходит на усиленный режим работы.

Анастасия Ходакова, инженер-гидротехник:

– В паводок у нас разрабатываются дополнительные программы мониторинга. Мы ведём усиленные замеры, усиленный анализ за поведением и состоянием гидротехнических сооружений.

Сегодня на ГЭС насчитывается почти 1300 различных датчиков. Некоторые из них установили и за пределами здания – на земляной плотине и левобережной разделительной дамбе. Как правило, паводок в регионе начинается в конце апреля. Специалисты говорят, что к этому времени все ремонтные работы на станции завершат.

Виктор Шестаков, мастер по ремонту гидротехнического оборудования:

– На данный момент у нас сейчас проходит подготовка к паводковому периоду – текущий ремонт гидроагрегата №5 и капитальный ремонт гидроагрегата №6. По плану у нас к концу марта должен капитальный ремонт гидроагрегата №6 закончиться. А текущий ремонт у нас ещё неделя осталось и мы закончим.

В общей сложности в области Абай работают 95 гидротехнических сооружений. К 2030 году власти планируют построить ещё пять плотин – в Урджарском, Аксуатском и Кокпектинском районах.

Авторы: Ботакоз Дандыбаева, Медет Омирханов