Военные музыканты посвятили концерт Дню Победы. Творческий коллектив Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил выступил в торгово-развлекательном центре столицы, передает «24KZ».

Они исполнили песни военных лет. Раззадорила посетителей центра и солдатская пляска в исполнении танцевальной группы ансамбля.

Азамат Актасов, зам. начальника Национального военно-патриотического центра ВС РК:

– Наш выход в народ приурочен к важной дате, объединяющей миллионы людей. Мы хотели бы напомнить соотечественникам о подвиге старшего поколения и о том, что в жестокой войне им помогли выстоять единство, невероятная сила духа и любовь. Эти мотивы мы постарались передать зрителям через искусство.