Какие дороги закрыты в Казахстане

17 февраля 2025 года в 15:00 в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения на автодорогах республиканского значения, сообщает «24KZ» со ссылкой на КазАвтоЖол.

Северо-Казахстанская область:

- автодорога «Жезказган-Аркалык-Петропавловск» км 794-946 (с.Бесколь-г.Сергеевка);

- автодорога «Астана-Атбасар-Жаксы-Рузаевка-Сарыколь-Костанай-гр. РФ» км 729-856 (гр.Акмолинской области-гр.Костанайской области);

- автодорога «Мамлютка-Костанай» км 0-180 (г.Мамлютка-гр.Костанайской области);

- автодорога «Волошинка-Сергеевка-Тимирязево» км 58-119 (с.Тимирязево-до а/д KАZ13);

- автодорога «Тимирязево-Сарыколь-гр. Области» км 0-32 (гр.Костанайской области-с.Тимирязево).

Костанайская область:

- автодорога «Астана-Атбасар-Жаксы-Рузаевка-Сарыколь-Костанай-гр. РФ» км 683-729 (с.Сарыколь-гр.СКО);

- автодорога «Мамлютка-Костанай» км 180-250 (гр.СКО-п.Узунколь).

Акмолинская область:

- автодорога «Астана-Атбасар-Жаксы-Рузаевка-Сарыколь-Костанай-гр. РФ» км 856-915 (гр.СКО-п.Жаксы).

Ориентировочное время открытия дороги - 18 февраля 2025 года в 09:00.

Более подробную информацию о закрытии дорог можно найти в разделе «Информационная карта» на сайте www.qaj.kz.