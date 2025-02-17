Самый длинный мост Казахстана: влияние на регион и экономику

Новый мост через Бухтарминское водохранилище на востоке страны работает уже на полную мощность. В сутки по нему проезжает до полутора тысяч автомобилей. Сооружение соединило с областным центром сразу 7 районов. Это самый длинный мост в Казахстане. Как он повлиял на жизнь региона, узнавала корреспондент «24KZ».

Мост через Бухтарму называют мега-проектом. Сооружение длиной 1316 метров возводили около 4 лет и сдали в эксплуатацию на год раньше срока. А страна приобрела неоценимый опыт по строительству таких масштабных конструкций на воде. При этом были задействованы именно отечественные специалисты.

Алексей Трусов – крановщик. Настоящий ас в своём деле. Приехал на объект специально из Шымкента. И дальше намерен остаться работать на востоке, уже над другим мостом. Но этот для него – особенный.

Алексей Трусов, крановщик:

- Вот уже запустили, когда в октябре, мы запустили мост, открытие было, мне самому нравится мост! Красивый!

Новое сооружение уже значительно облегчило жизнь людей. Его появления жители семи районов — Курчума, Маркаколя, Зайсана, Тарбагатая и других — ждали больше полувека, с момента строительства водохранилища. Ведь им приходилось переправляться через него летом на паромах, а зимой — по льду, рискуя жизнью. А в межсезонье делать крюк в сотни километров, чтобы обогнуть водоём. Было трудно получить оперативную медицинскую помощь, возить грузы. Теперь всё это позади.

Жуматай Карағызов, житель с. Курчум:

- Теперь с берега на берег мы добираемся всего за 3 минуты! Это волшебно! Не надо часами ждать паромов, ещё час пересекать водоём. Ждать очереди, переживать, что не попадёшь на борт. Или в межсезонье делать крюк в 700-800 километров.

За 4 месяца по новому мосту проехали уже около 170 тысяч автомобилей. В сутки в среднем — около 1,5 тысяч. Это как раз соответствует максимальным расчётам интенсивности движения. И дело не только в востребованности сооружения. Оно превратилось в туристический объект.

Алтай Саркен, заместитель директора ВКО филиала нацкомпании «КазАвтоЖол»:

- Люди со всего Восточного Казахстана, которые в гости приезжают, все хотят увидеть. Даже если к этому мосту дорога не пролегает, они специально выстраивают такое туристическое направление, чтобы увидеть самый большой в Казахстане мост своими глазами.

Для безопасности автомобилистов на мосту установили больше 100 камер наблюдения. Здесь есть и полицейские пункты. Это поможет также предотвратить незаконный вывоз рыбы из Курчума и Зайсана. В целом же появление сооружения повысило транзитный потенциал региона и улучшило логистику. В будущем это непременно даст мультипликативный эффект для развития экономики.

Авторы: Анель Есенбердина, Жигер Бабаканов.